Sprengstoffalarm nahe Trier. Verängstigte Anwohner verlassen in der Dunkelheit ihre Häuser. Dann erst beginnen die Spezialisten mit ihrem gefährlichen Handwerk.

Igel (dpa). Ein Sprengstofffund im Keller eines Wohnhauses hat in Rheinland-Pfalz einen nächtlichen Großeinsatz ausgelöst.Mehr als 150 Anwohner wurden am Mittwochabend in Sicherheit gebracht, ehe der „hochgradig explosionsgefährliche“ Sprengstoff aus ...