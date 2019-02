Regionalkonferenzen, Debattencamps, Online-Foren: Über 10 000 Vorschläge hat die SPD für ihren Erneuerungsprozess eingesammelt. Herausgekommen ist „SPD pur“, die Union warnt: Mit uns gibt es keinen „Linksruck in der Regierung“.

Berlin (dpa). Nach jahrelangen Debatten will die SPD das von Kanzler Gerhard Schröder eingeführte Hartz-IV-System abwickeln und stattdessen ein „Bürgergeld“ einführen.Der Vorstand stimmte am Sonntag bei einer Klausur in Berlin ...