» SPD rutscht auf Rekordtief ab - GroKo-Einigung bei Bildung

Berlin

Kurz vor Ende der Verhandlungen über eine erneute große Koalition ist die SPD im neuen ARD-„Deutschlandtrend“ auf 18 Prozent gefallen – den schlechtesten hier jemals gemessenen Wert. Überschattet von dem fragilen Zustand der Partei erreichten Union und SPD in der Nacht weitere Einigungen. Die geplante Koalition von CDU, CSU und SPD will das Grundgesetz ändern, damit der Bund sich stärker am Ausbau von Ganztagsschulen und einem Digitalpakt für die Schulen beteiligen kann. Dazu solle der Paragraf 104c des Grundgesetzes geändert werden, teilten die Unterhändler in Berlin mit.