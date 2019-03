Besonders für Kleinkinder kann eine Ansteckung mit Masern schlimm ausgehen. Nun rückt das Thema Impflicht in den Fokus. Der Bundesgesundheitsminister hat dazu eine klare Meinung.

Düsseldorf (dpa). Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für eine Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen ausgesprochen. „Aus meiner Sicht macht es bei Gemeinschaftseinrichtungen Sinn“, sagte Spahn am Dienstag am Rande ...