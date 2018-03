Sonntag war heißester Tag des Jahres: Abkühlung verzweifelt gesucht!

Die Wüstenhitze hat Rhein und Main getroffen. Im Mainzer Volkspark ballten sich die Massen am Wasserspielplatz, ins Eltviller Schwimmbad rückte gar die Polizei aus.

Mainz/Offenbach – Der Hochsommer hat am Sonntag seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

In Mainz suchten die Menschen Abkühlung beim Schwimmbadfest oder beim Rheinuferfest in Mombach, dämmerten am Rhein oder im Volkspark im Schatten dahin und gönnten sich ein paar kühle Getränke auf den zahlreichen Festen in und um Mainz. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, lagen vielerorts die Temperaturen schon am Sonntagmittag deutlich über der 30-Grad-Marke. "Der Samstag war die Ouvertüre, der Sonntag wohl der Hauptakt", sagte der DWD-Meteorologe Jens Hoffmann. Hitze-Spitzenreiter war übrigens Bad Kreuznach mit 38,4 Grad.

Wer der Afrika-Hitze von Hoch "Achim" und Tief "Xenja" in einem Freibad entgehen wollte, musste rechtzeitig ein Plätzchen ergattern – in vielen Orten gab es meterlange Schlangen. Das Freibad der Stadt Eltville schloss am frühen Sonntagnachmittag die Kasse – nur wenn ein Badegast das Schwimmbad verließ, durfte ein wartender hinein. Die Rutsche wurde gesperrt, weil sich im Wasser zu viele Schwimmer drängten. Draußen zog die Polizei auf und drohte den Badegästen mit dem Abschleppwagen – beim Ansturm auf das kühlende Nass hatten sie sogar die Feuerwehrzufahrt zugeparkt.

Ausgerechnet bei diesen Temperaturen und am Vorabend des Tages der offenen Tür legte ein Chlorgasunfall am Samstag das Neubornbad in Wörrstadt lahm. Verletzt wurde dabei niemand. Bis Dienstag ist dort kein Schwimmbetrieb möglich. In Rheinhessen kommt's möglicherweise noch dicker. Denn in der Nacht zu Montag ist aus dem Becken des Nieder-Olmer Freibads Wasser verschwunden. Derzeit wird zwar nachgepumpt, allerdings muss erst mal untersucht werden, wohin und warum, das Wasser abgelaufen ist. Ob das Bad geschlossen werden muss, steht noch nicht fest.

Auf die negativen Seiten des Bilderbuch-Sommers mussten sich Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte einstellen. Am Sonntag wurden in Hessen etwa alle verfügbaren Hubschrauber in die Luft geschickt, um mögliche Waldbrände rechtzeitig zu erkennen. "Momentan reicht eine einzige Zigarettenkippe", sagte ein Sprecher der Bereitschaftspolizei. Die zweithöchste Waldbrandgefahr wurde unter anderem auf dem Kleinen Feldberg im Taunus ausgerufen.

Ob das Wochenende auch eine historische Hitze-Bestmarke gesetzt hat, war am Sonntagmittag noch nicht abzusehen. "In Einzelfällen wahrscheinlich schon, in der Breite nicht unbedingt", sagte Meteorologe Hoffmann. Schon in den kommenden Tagen soll es jedoch wieder etwas kühler werden.