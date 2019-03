Berlin

Der deutsche IS-Terrorist Christian Emde aus Nordrhein-Westfalen ist tot. Ein Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach der aus Solingen stammende Konvertit schon Ende 2018 bei einem gezielten Drohnenangriff im Osten Syriens während der Rückzugsgefechte der Terrormiliz Islamischer Staat gestorben ist, wurde der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigt. Emde gehörte zu den bekanntesten Gesichtern unter den ins IS-Kampfgebiet nach Syrien und in den Irak ausgereisten deutschen Dschihadisten, er war lange in der Propagandaabteilung des IS tätig.