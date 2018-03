Sörth – Koini, Sarah: Angst um den Vater

Damals war ich 8 Jahre alt, kann mich heute aber noch daran erinnern, als wäre es gestern passiert. Mein Vater ist seit Jahren eigenständig und muss durch seinen Beruf quer durch die ganze Welt reisen. Damals hatte er in Amerika ein großes Projekt laufen (denn er ist als Logistikingeneur- und Berater für Flughäfen tätig) und sollte sich dort mit seinen Kunden zum Meeting treffen. Die Geschäftsleute haben früher gerne im World Trade Center wichtige Dinge besprochen, also trafen mein Vater und seine Kunden auch dort – der Termin war am 11. September 2001.

Was wir, meine Mutter, meine Schwester und ich damals nur nicht wussten: Die Kunden meines Vaters haben den Termin einen Tag vorverlegt, um noch einen anderen Termin vorzuschieben. Also hatte sich mein Vater am 10. mit ihnen getroffen und wollte uns damit überraschen, dass er am 11. wieder da ist. Eine Überraschung, das heißt, dass niemand wusste, dass er am 11. September nicht in diesem Gebäude ist, dass er heil zu uns kommt. Als wir die Bilder des Einsturzes des WTC in den Nachrichten gesehen haben, hat meine Mutter nur sagen können: "Sarah, ch glaube, der Papa war da drinnen". Ein paar Minuten später haben wir den Anruf von ihm bekommen, dass er schon im Flieger nach Hause sitzt und in einer Stunde in Frankfurt ankommt. Damals hatte ich große Angst, obwohl ich noch nicht richtig begreifen konnte, was es bedeutet hätte, wenn er doch am 11. September im Word Trade Center gewesen wäre. Ich glaube, dass waren für meine Mutter und mich die schrecklichsten Minuten, die wir je erlebt haben. Heute bin ich genau 18 Jahre alt und denke immer noch daran, wenn mein Vater oder meine Mutter in ein Flugzeug steigen, wie viel Glück wir hatten und wie andere Familien dieses Glück auch gebraucht hätten.