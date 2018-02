Snowboard-Superstar White: „Noch nicht meinen besten Lauf gesehen“

Pyeongchang

Vier Jahre nach seinem vierten Platz in Sotschi ist Snowboard-Superstar Shaun White bereit für den nächsten Anlauf auf Gold bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. „Ich denke nicht, dass wir meinen besten Lauf schon gesehen haben“, sagte der Amerikaner in Pyeongchang vor seiner vierten Olympia-Teilnahme. Seine starken Konkurrenten in der Halfpipe sind für ihn vor allem Motivation. Besonders Ayumu Hirano, 2014 in Sotschi als 15-Jähriger mit Silber dekoriert, will ihm am kommenden Mittwoch Gold streitig machen. „Ich freue mich, gegen ihn anzutreten“, meinte White.