Simmern – Ziegelmayer, Harald: Kurz vorher kam der Sohn zur Welt

Unser Sohn Maximilian kam am 30. August 2001 in Simmern zur Welt, was für meine Frau und mich das größte Ereignis in unserem Leben war – Wer konnte da schon ahnen, dass sich 12 Tage später die Welt verändern würde?

Am 11. September machten wir gegen 13 Uhr einen Spaziergang zum Krankenhaus in Simmern, um uns noch einmal bei den Schwestern der Entbindungsstation zu bedanken. Als wir gegen 15 Uhr wieder zuhause waren, wollte ich kurz im Fernsehen die Nachrichten schauen, und da liefen die ersten Bilder von New York über den Bildschirm. Von da an saß ich bis 3 Uhr nachts geschockt vor dem Fernseher. Zwischendurch riefen immer wieder Arbeitskollegen aus Wiesbaden an, um zu erfahren, was denn in New York los ist, im Internet konnte man nichts mehr aufrufen, da das Netz wegen der enormen Belastung zusammengebrochen war. Wenn unser Sohn Geburtstag feiert, kommen die Erinnungen wieder hoch an das, was 12 Tage später die Welt verändert hat.