» Silvesterfeiern weltweit - Viele begrüßen schon das Jahr 2018

Berlin

In Deutschland fiebern die Menschen dem Jahreswechsel noch entgegen, während das Jahr 2018 in vielen Teilen der Welt schon begonnen hat. Zuerst war es im Pazifik so weit, dann begrüßte Australien mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney das neue Jahr. Die größte Silvesterparty Deutschlands steigt wieder in Berlin am Brandenburger Tor. Um 19 Uhr soll das Bühnenprogramm mit Stars wie Oli P. und Conchita beginnen, bevor dann um Mitternacht das Höhenfeuerwerk erstrahlen soll. Wegen der nach wie vor erhöhten Terrorgefahr und nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.