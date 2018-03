Sieben Tote bei Schießerei in Sikh-Tempel in USA

Bei einer Schießerei in einem Sikh-Tempel im US-Staat Wisconsin sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Darunter sei vermutlich der Schütze, teilte die Polizei mit. Mindestens drei Menschen seien verletzt worden.

Polizisten auf dem Gelände des Sikh-Tempel in Oak Creek, Wisconsin.

Polizeichef Bradley Wentlandt sagte, es sei vermutlich einem einzelnen Polizisten zu verdanken, dass es nicht mehr Opfer gab. Er habe den Schützen konfrontiert und sei dabei durch mehrere Kugeln schwer verletzt worden. Es sei ihm aber gelungen, den Täter selbst «niederzustrecken».

Ein Polizist in schwerer Montur läuft über den Parkplatz des Tempels. Über die Motive des Schützen war zunächst nichts bekannt.

Es handelte sich wahrscheinlich um einen einzelnen Täter. Zunächst war befürchtet worden, Komplizen hätten sich mit Geiseln in dem Tempel in Oak Creek verschanzt. Die Lage sei aber noch «in Bewegung», sagte Wentlandt. Das Motiv des Täters war zunächst unklar.

Gemeindemitglieder des Tempels warten vor dem Gelände.

Der Schütze hatte den Polizeiangaben zufolge das Feuer am Sonntagvormittag gegen 10.25 Uhr Ortszeit (17.25 Uhr MESZ) in dem Tempel eröffnet. Vier Menschen seien im Gebäude ums Leben gekommen, drei im Freien. Lokalsendern zufolge hielten sich zum Zeitpunkt der Bluttat möglicherweise bis zu 100 Menschen in dem Gebäude auf. Oak Creek habe eine blühende Sikh-Gemeinde mit etwa 400 Mitgliedern.

Die Polizei spricht von mehreren Toten, darunter soll auch der unbekannte Schütze sein.

In weiteren Berichten hieß es, die Schüsse seien während Vorbereitungen auf ein gemeinsames Mittagessen der Gläubigen gefallen. Sikhs sind Anhänger einer im 15. Jahrhundert in Nordindien entstandenen religiösen Reformbewegung. Die meisten Sikhs leben in Indien, aber auch in Großbritannien und in Nordamerika gibt es viele Anhänger.

Mitglieder der Gemeinde versammeln sich an einem TV-Bus.

Die jetzige Schießerei passierte nur etwa zwei Wochen nach dem Massaker in einem Kino in Colorado. Dort hatte ein Amokläufer bei einer «Batman»-Premiere 12 Menschen erschossen und knapp 60 verletzt. Darauf entbrannte auch wieder eine Debatte über die freizügigen Waffengesetze in den USA. Der Angeklagte James Holmes muss sich wegen Massenmordes vor Gericht verantworten. Ihm droht die Todesstrafe.