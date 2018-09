Berlin

Eine Vereinbarung mit Italien zur Rücknahme von Flüchtlingen von der deutsch-österreichischen Grenze ist in Reichweite. „Wir sind mit Italien auf höchster und auf Beamtenebene in Kontakt“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Herbert Kickl in Berlin. „Wir sind sehr, sehr weit, und wir stehen eigentlich vor einem Abschluss mit Italien.“ Mit ähnlichen Worten hatte Seehofer den Verhandlungsstand schon vor einer Woche beschrieben.