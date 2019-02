Er war gerade entlassen worden: Ein 45-Jähriger hat in einer Fabrik in der Nähe von Chicago um sich geschossen – zunächst auf Kollegen, dann auf eintreffende Polizisten.

Chicago (dpa). Bei einer Schießerei in einer Fabrik in einem Vorort von Chicago im US-Bundesstaat Illinois sind sechs Menschen ums Leben gekommen.Ein entlassener Mitarbeiter habe in dem Werk für Wasserventile ...