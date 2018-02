» Schütze von Macerata hatte mehr Migranten im Visier

Rom

Der Schütze, der in Italien sechs Afrikaner angeschossen hat, hatte wohl noch weitere Migranten im Visier. Neben den sechs Verletzten habe der Täter in der Stadt Macerata auf fünf weitere Ausländer gezielt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Der 28-Jährige habe nach seiner Vernehmung angegeben, dass er den Mord an einer 18-Jährigen rächen wollte, die ein Nigerianer umgebracht haben soll. Das Mädchen war vor einigen Tagen zerstückelt in zwei Koffern gefunden worden.