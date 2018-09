Darmstadt

In Darmstadt sind am Morgen die Leichen einer 37-Jährigen Frau und ihres 39 Jahre alten Lebensgefährten gefunden worden. Die Frau starb an Schussverletzungen. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte, dessen Leiche kurz nach der toten Frau gefunden wurde. Anwohner hatten gegen 8.25 Uhr gemeldet, sie hätten Schüsse gehört. Die Polizei fand die tote Frau auf einer Straße liegend. Der Mann wurde in einem Auto in einer wenige hundert Meter entfernten Kleingartenanlage tot entdeckt. Die Hintergründe sind noch unklar.