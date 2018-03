Schröder: Familienpflegezeit wird Erfolg haben

Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) rechnet auch ohne einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit mit einem großen Erfolg der neuen Regelung. Auch für die Altersteilzeit habe es keinen Rechtsanspruch gegeben.

Bundesfamilienministerin Schröder (CDU) rechnet auch ohne einen Rechtsanspruch mit einem großen Erfolg der neuen Regelung zur Familienpflegezeit.

Foto: Oliver Berg, dpa

«Und dennoch haben unglaublich viele Unternehmen, unglaublich viele Menschen die Altersteilzeit in Anspruch genommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auch mit der Familienpflegezeit so laufen wird.» Das sagte Schröder im Deutschlandfunk.

Über das umstrittene Gesetz zur Familienpflegezeit will der Bundestag am Donnerstag abstimmen. Beschäftigte, die Familienangehörige pflegen, sollen die Arbeitszeit maximal zwei Jahre lang reduzieren und eine Art Gehaltsvorschuss bekommen, den sie beim Wiedereinstieg in den Beruf zurückzahlen müssen. Das Geld kommt von der KfW-Bankengruppe. Dadurch hätten Unternehmen kein Risiko, dass sie das Geld am Ende nicht mehr wiederbekommen, sagte Schröder.

Von den 2,38 Millionen Menschen in Deutschland, die Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, werden nach Angaben des Bundesfamilienministeriums mehr als 1,6 Millionen Menschen zu Hause versorgt – durch Angehörige und ambulante Dienste. 76 Prozent der Berufstätigen möchten demnach ihre Angehörigen so weit wie möglich selbst betreuen.