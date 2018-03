Schon 14 Tote bei Ebola-Ausbruch in Uganda

Aus unserem Archiv

Genf/Kibaale

In Uganda ist erneut das lebensgefährliche Ebola-Fieber ausgebrochen, 14 Menschen starben bisher an den Folgen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstagabend zudem mitteilte, wurde die Virusinfektion bei 20 Menschen im Westen des ostafrikanischen Landes festgestellt.