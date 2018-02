Schnee an der Rennstrecke – Formel 1-Teststart verschoben

Barcelona

Auch Tag drei der Formel-1-Testfahrten wird vom winterlichen Wetter in Katalonien stark beeinträchtigt. Der Testbeginn wurde am Mittwoch zunächst verschoben, der neue Startzeitpunkt war zunächst unbekannt. Eigentlich sollte der vorletzte Tag der ersten Testphase auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona um 09.00 Uhr beginnen. Anstatt eines Silberpfeils auf der Strecke postete aber beispielsweise der deutsche Mercedes-Rennstall einen Mini-Schneemann – am Rand der Start- und Zielgeraden.