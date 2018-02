Schlange in Brotdose erschreckt australische Mutter

Adelaide

In der Schulbrot-Dose ihrer Kinder hat eine australische Mutter eine gefährliche Giftschlange entdeckt. Das verhältnismäßig kleine Tier – eine sogenannte östliche Braunschlange – hatte sich in einer Ecke des Plastikbehälters versteckt. Nach Angaben des Schlangenfängers Rolly Burrell war es eine ganz junge Schlange. Ihr Biss hätte aber genauso tödlich sein können wie bei einem erwachsenen Tier. Die Mutter aus der Gemeinde Hahndorf bei Adelaide fand die Schlange, als sie gerade einen Apfel in die Dose gepackt hatte. Sie machte sie sofort zu und rief den Schlangenjäger.