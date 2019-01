Nach dem Dammbruch in einer Eisenerzmine rollt eine tödliche Mischung aus Wasser, Geröll und Erde über Häuser und Menschen hinweg. Die Rettungskräfte suchen noch Überlebende, aber die Chancen schwinden immer mehr. Für die Bewohner der Region wiederholt sich ein Alptraum.

Brumadinho (dpa). Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 34 gestiegen.Rund 250 Menschen wurden nach dem Unglück in Brumadinho im Bundesstaat Minas ...