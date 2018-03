Schlagabtausch über Eurobonds prägt EU-Gipfel

«Ich glaube, dass sie kein Beitrag sind, um das Wachstum anzukurbeln», sagte die CDU-Chefin am Mittwoch zum Auftakt des mehrstündigen Treffens über die umstrittenen Eurobonds.

Mehr Wachstum – so lautet das Credo der EU, um die Wirtschaft mitten in der Schuldenkrise wieder in Schwung zu bringen.

Foto: Patrick Seeger – DPA