» Schild vor Polizeigebäude mit Feuerwerkskörper weggesprengt

Braunschweig

Vor einer Polizeiwache in Braunschweig ist am Abend das beleuchtete Polizeischild weggesprengt worden. Das Schild vor dem Eingang eines Kommissariats in der Weststadt wurde mit einem Feuerwerkskörper zerstört, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Ob es ein oder mehrere Täter waren, ist ebenso unklar wie das Motiv.