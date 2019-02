Gelsenkirchen

Der FC Schalke 04 und zahlreiche Fans sagen heute zum letzten Mal „Tschüss“ und „Glückauf“ zu Rudi Assauer. Mit einer Gedenkfeier in der Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer würdigt der Traditionsclub aus dem Revier die großen Verdienste des am 6. Februar gestorbenen langjährigen Fußball-Managers. Anschließend werden Tausende Anhänger, Prominente, Vertreter anderer Clubs und Freunde in Assauers „Wohnzimmer“ – der Veltins-Arena – zusammenkommen. In seinem Sinne hat Schalke zu Bier und Bratwurst eingeladen.