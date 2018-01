» Schafsdieb im Hamburger Hauptbahnhof verhaftet

Hamburg

Ein 29-jähriger Schafsdieb ist im Hamburger Hauptbahnhof verhaftet worden, nachdem er in einer S-Bahn mit seiner Freundin in Streit geraten war und sie geschlagen hatte. Der Mann wurde von Passanten festgehalten, wie die Bundespolizei mitteilte. Er wurde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht, weil er in seinem Heimatland Bulgarien 15 Schafe von verschiedenen Eigentümern gestohlen und abtransportiert haben soll. Er war zudem zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der äußerst aggressive Mann musste bei dem Einsatz gefesselt zum Revier gebracht werden.