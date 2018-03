Sayn – Herborn, Alexander: Der Italien-Urlaub war gelaufen

Wir waren in der Zeit des 9. September in Urlaub am Gardasee und haben das Geschehen im Fernsehen in einem Cafe voller Italiener zufällig mitbekommen.

Da CNN nur in englischer Sprache sendete hielten es alle für einen grässlichen Unfall, menschliches oder technisches Versagen.

Als ich die Texte übersetzte, trat eine gespentische Ruhe ein und alle waren wie versteinert. Wir haben sofort das Lokal verlassen und die nächsten Tage waren trotz Sonne, See und "dolce far niente" gelaufen. Noch heute, wenn wir das Cafe besuchen, werden die damaligen Ereignisse automatisch zum Thema und wir denken an die Menschen in New York. Wir werden diesen Tag in unserem Leben nicht vergessen und hoffen, dass so etwas nie nie wieder irgendwo in der Welt passiert.