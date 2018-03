RZ-Tippspiel "Eurotrainer 2012": Traumelf aufstellen, tippen und gewinnen

Sie fiebern der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) entgegen? Und wissen schon jetzt, welche Spieler für Furore sorgen werden? Zeigen Sie es uns, machen Sie mit beim „Eurotrainer 2012“, dem kostenlosen Online-Tippspiel der Rhein-Zeitung.

Koblenz – Sie fiebern der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) entgegen? Und wissen schon jetzt, welche Spieler für Furore sorgen werden? Zeigen Sie es uns, machen Sie mit beim „Eurotrainer 2012“, dem kostenlosen Online-Tippspiel von Rhein-Zeitung und rhein-zeitung.de, und gewinnen Sie Gutscheine von Intersport Krumholz im Gesamtwert von 2500 Euro.

Einzige Voraussetzung: Teilnehmer des Spiels müssen aus den Postleitzahlbereichen 53*, 54*, 55*, 56* und 57* stammen. Es gibt keine Altersbeschränkung. Sollte ein Minderjähriger einen Preis gewinnen, erfolgt die Preisübergabe an den Erziehungsberechtigten oder mit Einwilligung des Erziehungsberechtigten an den Minderjährigen.

Das Spielprinzip:

Die Tipp-Mitspieler melden sich auf der Internetseite an und stellen sich aus einem Pool von 176 vorgegebenen Fußballspielern (elf je teilnehmender Nation) eine eigene elfköpfige Mannschaft verschiedener Nationalitäten zusammen (maximal vier Spieler pro Nation).

Entsprechend der Reihenfolge der teilnehmenden Nationen in der Fifa-Weltrangliste erhalten Ihre Spieler jeweils bis zu 16 Startpunkte. Je höher der Rang einer Nationalmannschaft auf der Fifa-Weltrangliste (Stand: April 2012) ist, desto geringer sind diese Startpunkte.

Bevor die EM beginnt, haben Sie also schon die ersten Punkte auf Ihrem Eurotrainer-Konto. Durch die späte Meldefrist der Uefa kann es vorkommen, dass Spieler für den „Eurotrainer“ ausgewählt worden sind, die nicht dem endgültigen Kader der Nationalmannschaft angehören. Diese Spieler werden dann durch alternative Akteure ersetzt, eine Änderung der persönlichen Aufstellung ist bis EM-Beginn möglich.

"kicker"-Sportmagazin vergibt Noten für die einzelnen Spieler

Für den Einsatz eines Spielers werden pro Partie zehn Punkte auf das Konto gutgeschrieben. Dabei ist es unerheblich, ob der Spieler bei Beginn auf dem Feld gestanden hat oder erst später eingewechselt worden ist. Nach jeder Begegnung der EM erhalten die Spieler Noten für ihre Leistung vom „kicker“-Sportmagazin – und in unserem Spiel alle Tipper einen Gegenwert für diese Noten in Punkten. Für die Note eins erhält man beispielsweise zehn Punkte. Vier Zusatzzähler gibt's für ein erzieltes Tor, Minuspunkte bei Gelber (zwei), Gelb-Roter (vier) oder Roter Karte (sechs). Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.

Für einzelne Spieltage ist darüber hinaus ein simpler Ergebnistipp möglich, der den Ausgang der Partien am jeweiligen Tag vorhersagt. Fürs richtige Resultat gibt es drei Punkte, für die richtige Tendenz einen Punkt.

Wer die meisten Zähler sammelt, wird Spieltaggewinner und erhält einen Krumholz-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.

Noch mehr Spaß macht's im Team

Im Teamspiel können sich einzelne Teilnehmer außerdem zu Büro- oder Vereinsgemeinschaften zusammenschließen und miteinander vergleichen. Um gewertet zu werden, muss ein Team aus mindestens fünf Teilnehmern bestehen. Interessiert? Dann legen Sie im Internet einfach los...

bhm