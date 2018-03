RZ-INTERVIEW mit Andrea Nahles: Rot-Grün muss erkämpft werden

Aus unserem Archiv

Berlin

Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen ist die dortige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft neuer Star der SPD und in Umfragen beliebter als Kanzlerin Angela Merkel (CDU). SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles will trotzdem an der bisherigen Strategie zur Kanzlerkandidatur festhalten. Das Interview mit der Sozialdemokratin aus der Eifel über Frauen in ihrer Partei, die nagende K-Frage und mögliche Koalitionen.