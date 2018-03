RZ-INTERVIEW Care Sprecher Schwarz fordert: "Regierungen müssen nachlegen"

Aus unserem Archiv

Amman

Jede Nacht flüchten Hunderte Menschen von Syrien ins Nachbarland Jordanien. Care-Sprecher Thomas Schwarz führt derzeit in dem Land viele Gespräche mit den Flüchtlingen. Seine Organisation Care wurde 1945 in den USA gegründet, um Hunger und Verzweiflung in Europa mit mehr als 100 Millionen CARE-Paketen zu lindern und ist heute eine moderne, internationale Hilfsorganisation.