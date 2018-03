Ryan bringt Schwung in den US-Wahlkampf

Aus unserem Archiv

Washington

Der frischgebackene Vizepräsidenten-Kandidat Paul Ryan hat Schwung in den Wahlkampf der US-Republikaner gebracht. Bei mehreren gemeinsamen Kundgebungen am Sonntag (Ortszeit) zogen Spitzenbewerber Mitt Romney und sein als radikaler Sparer bekannter «Running Mate» große Menschenmengen an.