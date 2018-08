Russland und USA wollen Militärkontakte fortsetzen

Genf

Russland und die USA wollen die unterbrochenen Kontakte zwischen ihren Verteidigungsministerien wieder aufnehmen. Das sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, in Genf nach einem Treffen mit US-Sicherheitsberater John Bolton. Die beiden hätten auch über nukleare Rüstungskontrolle gesprochen, meldete die Agentur Tass. Das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach Erkenntnissen von US- Geheimdiensten hat Russland versucht, auf die US-Präsidentenwahl 2016 Einfluss zu nehmen. Moskau dementiert das.