» Russen dürfen Flagge in Pyeongchang in eigener Unterkunft verwenden

Lausanne

Die russischen Sportler dürfen ihre Nationalflagge bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nur innerhalb ihrer eigenen Unterkünfte verwenden. Die Fahnen müssen dabei stets vor den Blicken der Öffentlichkeit geschützt sein. Das geht aus den veröffentlichten Verhaltensregeln des Internationalen Olympischen Komitees für Russlands Athleten in Südkorea hervor. Darüber hinaus dürfen in Folge des russischen Dopingskandals weder Flagge noch Nationalhymne in irgendeiner Form verwendet werden. Auf IOC-Beschluss müssen russische Athleten in Pyeongchang unter neutraler Fahne antreten.