Rübenach – Kraus, Birgit: Einfach nur entsetzt

Mein damaliger Mann rief mich um etwa 14.45 Uhr von seiner Firma aus an. Ich selbst musste wegen einer starken Erkältung das Sofa hüten. Er fragte mich, was ich denn gerade mache, und bat mich, mal den Fernseher einzuschalten – es müsse etwas Dramatisches passiert sein, er habe ein paar Brocken aus dem Radio aufgefangen.

Erst dachte ich mir nichts dabei und beschloss, direkt auf N24 oder n-tv zu schalten. Falls es wirklich etwas Ernstes sein sollte, liefe es bestimmt über den Ticker. Er hatte Recht! Da kamen sie, die Bilder des ersten brennenden Turms und ich sah live mit an, wie auch der zweite Turm attackiert wurde. Ich hörte, wie mein Mann mich fragte, was denn los sei und warum ich denn keine klaren Angaben von mir gab. Ich war einfach nur entsetzt. Wie gelähmt saß ich vor dem Bildschirm und konnte nicht fassen, was ich da zu sehen bekam. Um meinem Mann seine Fragen zu beantworten, versuchte ich, ihm eine Kurzfassung von dem zu schildern, was ich da gerade sah – es war schwierig! Als wir nach einiger Zeit (keine Ahnung, wie lange wir telefonierten) das Gespräch beendeten, saß ich noch immer wie gelähmt vor dem Fernseher. Mittlerweile hatte ich noch auf mehreren Sendern nachgeschaut, ob es wirklich stimmte, was ich da sah. Es war einfach unfassbar!! Die folgenden Stunden verbrachte ich vor dem Fernseher – ich konnte nicht weg. Die entsetzten, ratlosen, verzweifelten und traurigen Menschen, die um ihr Leben rannten. Der verzweifelte Versuch, die Verletzten zu versorgen und noch möglichst viele Menschen zu retten. Die Trümmer, der Staub, das ganze Chaos – und immer wieder die Bilder der einschlagenden Flugzeuge und der einstürzenden Türme. Ich litt mit den Menschen mit und war sehr ergriffen und traurig. Mir war, als würde mir der Boden unter den Füßen entzogen. Noch nie in meinem Leben saß ich so viele Stunden am Stück vor dem Fernseher – etwa 9 bis 10 Stunden. Ich konnte es nicht fassen. Wie war so etwas möglich? Nach und nach kam über die Medien die Information, dass es ein Terroranschlag war – unglaublich. Wer sind diese Menschen, die skrupellos tausenden Menschen den Tod und Leid bringen? Und was bezwecken sie damit? Mehr als sonst achtete ich auf Fluggeräusche, fühlte mich stark verunsichert und schlief auch sehr unruhig. Als klar wurde, dass Amerika um ein Wesentliches seiner Sicherheit verletzt wurde, wusste ich, woher unter anderem mein Mitgefühl für diese Nation herrührte. Ich selbst bin durch viele Jahre Kindheitstrauma stark traumatisiert und äußerst sicherheitsbedürftig. Dieser Anschlag zeigte mir, wie verletzbar Sicherheit ist. Von einem Moment zum anderen ist nichts mehr so, wie es war. Noch lange Zeit nach dem 11. September verfolgte ich die Berichte über den Anschlag, die Hintergründe und deren Drahtzieher. Es ist erschreckend, festzustellen, dass anscheinend harmlos aussehende Menschen zu solchen Taten fähig sind. Der Anschlag löste einen mir bis dahin noch unbekannten psychischen Zusammenbruch aus. Gott sei Dank hatte ich durch meine vorherige Traumatherapie meine kompetente Ärztin zur Hand, die mich dann nach und nach wieder stabilisieren konnte. Dennoch dauerte es einige Wochen, bis ich wieder arbeitsfähig war. Noch heute ist der 11. September nicht nur ein besonderer Tag in Amerika, sondern auch für mich steht er als Symbol einer besonderen Wachsamkeit im Bezug auf Sicherheit und gegen Gewalt. Ich glaube, ich habe nun die bedeutendsten Emotionen zusammen getragen.