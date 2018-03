Rosenheim – Schneider, Karl: In Südafrika von den Anschlägen gehört

Sepember 2001 befand ich mich auf einer RZ-Leserreise durch Südafrika.

Am 11. September 2001 hatte ich gegen 15 Uhr das Hotel in Mosel-Bay bezogen und ich wartete auf meinem Zimmer auf den Koffer. Inzwischen hatte ich das Fernsehen eingeschaltet und in diesem Moment flog das zweite Flugzeug in den Tower. So wie mir war es den anderen Reisenden auch gegangen und alle kamen auf den Flur und fragten, was los ist. Unser Reiseleiter Hermann-Josef Hucke ging sofort zur Rezeption und versuchte etwas aus dem Internet zu bekommen. Herr Hucke hat uns dann die nächsten Tage immer mit den neuesten Nachrichten versorgt. Ich habe auch gleich meinen Bruder zu Hause angerufen, der hatte zu diesem Zeitpunkt noch nichts von dem Anschlag mitbekommen. Dies sind meine Erinnerungen an den 11. September.