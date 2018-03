Romney macht radikalen Sparer Ryan zum Vizekandidaten

Der republikanische US-Präsidentenbewerber Mitt Romney hat den wirtschaftsliberalen Kongressabgeordneten Paul Ryan zu seinem Vizekandidaten ernannt.

Paul Ryan aus Wisconsin wird als Nummer 2 des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney gehandelt.

Foto: Michael Reynolds/ Archiv – DPA

Der 42 Jahre alte Finanzexperte werde mit ihm gegen US-Präsident Barack Obama um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen, sagte Romney am Samstag bei einer Kundgebung in Norfolk. Ryan sei ein Mann «mit Charakter und Werten» und ein «intellektueller Führer», lobte Romney. Der Katholik ist wegen seiner marktradikalen Ideen auch in der eigenen Partei nicht unumstritten.

Mit der Entscheidung für Ryan als «Running Mate» für den Urnengang am 6. November wird Romney aus Sicht von US-Kommentatoren den Wahlkampf weiter polarisieren. Ryan steht für drastische Haushaltskürzungen. Er will Sozialprogramme und das Steuersystem radikal umbauen, dabei auch vor neuen Belastungen für Rentner nicht haltmachen. Die Demokraten kritisieren seine Pläne vehement; Obama bezeichnete sie einst gar als «Sozialdarwinismus».

Das Wahlkampfteam des Präsidenten bekräftigte in einer ersten Reaktion auf die Ernennung, Ryan hänge «einer fehlerhaften Theorie» an, die Reiche zulasten der sozial Schwachen bevorzuge. Zudem habe der Konservative als Kongressabgeordneter die «rücksichtlose» Wirtschaftspolitik des damaligen Präsidenten George W. Bush mitgetragen, die zu hohen Staatsschulden und einem Zusammenbruch der Konjunktur geführt habe.

Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses ist Ryan einer der einflussreichsten US-Politiker. In dieser Funktion geht er auch Wortgefechten mit Obama nicht aus dem Weg. In seiner Antrittsrede griff Ryan den Präsidenten erneut scharf an: «Welche Gründe auch immer, welche Ausreden auch immer, dies ist eine Bilanz des Versagens», warf er ihm vor. Obama müsse die Verantwortung für die Probleme des Landes übernehmen und dürfe sie nicht auf seien Vorgänger schieben.

Der erste gemeinsame Auftritt an Bord des US-Kriegsschiffes mit dem passenden Namen «USS Wisconsin» – aus dem Staat stammt Ryan – machte klar: Das Team will sich den Wählern in Wirtschafts- und Haushaltsfragen als klare Alternative zu Obama und dessen Vize Joe Biden empfehlen. «Wir werden die Großartigkeit dieses Landes wiederherstellen», betonte Romney. Seine Entscheidung gilt aber auch als riskant, da er gemeinsam mit Ryan politisch weiter nach rechts rückt. Zudem gilt der Vizekandidat als außenpolitisch unerfahren. Für manche ist er auch noch zu jung für das zweithöchste Amt im Staate.

Ryan ist verheiratet und hat drei Kinder. Er sitzt seit 1999 im US-Repräsentantenhaus und wurde sechsmal in Folge im Amt bestätigt. Romney hofft laut Experten auch darauf, dass er mit Hilfe Ryans die Wahl in dessen Heimatstaat Wisconsin gewinnt. Dort lag Obamas Demokratische Partei vor vier Jahren mit großem Vorsprung vorn.

In den vergangenen Wochen hatte es in den USA immer wieder Spekulationen um die Personalie gegeben. Neben Paul Ryan wurden unter anderem gehandelt: der frühere Gouverneur von Minnesota, Tim Pawlenty, Senator Rob Portman aus Ohio und der Gouverneur von Virginia, Bob McDonnell. Auch die Namen des Senators Marco Rubio aus Florida und des Gouverneurs von Louisiana, Bobby Jindal, wurden als mögliche Kandidaten ins Spiel gebracht.

Seine Entscheidung ließ Romney am frühen Samstagmorgen über eine spezielle «Romney-Applikation» für Mobiltelefone mitteilen. Bei der Präsentation später in Norfolk unterlief ihm dann ein peinlicher Fehler. Er stellte Ryan als den «nächsten Präsidenten der USA» vor. Später kam er zurück ans Mikrofon und korrigierte sich.

Der Auswahl ging eine vier Monate lange Überprüfung der möglichen Bewerber voraus. Die Kandidaten mussten eine Liste mit 80 Fragen beantworten. Sie mussten Auskunft geben über mögliche Steuerdelikte oder Strafmandate. Selbst die Intimsphäre war nicht tabu. «Haben Sie Prostituierte aufgesucht oder haben sie Ihren Ehepartner betrogen?», lauteten nach US-Medienberichten zwei Fragen.

Nach dem offiziellen Kundgebung in Norfolk wollten Romney und Ryan eine gemeinsame Wahlkampftour per Bus durch vier Bundesstaaten beginnen. North Carolina, Virginia, Florida und Ohio sind von Demokraten wie Republikanern heiß umkämpft.