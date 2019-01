Rocker Dan Lucas gewinnt mit 64 Jahren „The Voice Senior“

Berlin

Hohes Alter, höhere Stimme: Der 64-jährige Dan Lucas ist zum ersten „The Voice Senior“ gewählt worden. Im Finale der gleichnamigen Sat.1-Castingshow kürte ihn ein Großteil der Fernsehzuschauer zum Gewinner. Im Finale überzeugte er mit „Alone“ von Heart und einer rockigen Version des Beatles-Klassikers „Help“. Der 64-Jährige, der bürgerlich Lutz Salzwedel heißt, war in den 80er-Jahren Sänger der populären DDR-Band Karussell und nutzte 1985 ein Konzert in Westdeutschland zur Flucht. Danach nahm er mehrere Platten auf und arbeitete zuletzt in München als Sozialpädagoge.