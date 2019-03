Los Angeles

Hochkarätige Verstärkung für Rita Wilson auf dem „Walk of Fame“: Ehemann Tom Hanks und Kollegin Julia Roberts posierten mit Wilson in Hollywood auf der frisch enthüllten Sternenplakette für die Schauspielerin und Sängerin. Als Produzentin brachte Wilson unter anderem die Hitkomödien „My Big Fat Greek Wedding“ und „Mamma Mia!“ auf die Leinwand. Als Schauspielerin wirkte sie in Fernseh- und Filmproduktionen wie „The Brady Bunch“, „Die Braut, die sich nicht traut“ und „Schlaflos in Seattle“ mit. Ihr neues Album „Halfway to Home“ brachte die Sängerin Ende März heraus.