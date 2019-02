Der Fahrer eines Rettungswagens ist in der Oberpfalz mit einem Laserpointer geblendet und an den Augen verletzt worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 35-Jährige am Freitagabend mit seinem Fahrzeug in der Nähe von Speinshart im Landkreis Neustadt an der Waldnaab unterwegs, als er in der Nähe ...