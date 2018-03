Repsol: Argentinischer Senat stimmt für Enteignung

Aus unserem Archiv

Buenos Aires

Die Teilverstaatlichung der argentinischen Repsol-Tochter YPF geht voran. Der Senat in Buenos Aires stimmte in der Nacht mit großer Mehrheit von 63 zu 3 Stimmen für den Gesetzentwurf der Regierung. Dieser wird nächste Woche in der Abgeordnetenkammer debattiert.