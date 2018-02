RB Leipzig nach Sieg gegen FC Augsburg auf Platz zwei

Leipzig

RB Leipzig ist durch einen Heimsieg gegen den FC Augsburg auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga geklettert. Dayot Upamecano erzielte am Abend in der 17. Minute den 100. Bundesliga-Treffer der Sachsen und ebnete den Weg zum 2:0. Naby Keita erhöhte in der 70. Minute vor 34 286 Zuschauern mit einem abgefälschten Freistoß zum Endstand. Leipzig ist zumindest bis morgen mit nun 38 Punkten Zweiter. Augsburg verpasste als Siebter den Sprung in die Europacup-Ränge.