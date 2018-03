Razzien bei Hells Angels in drei Bundesländern

Aus unserem Archiv

Berlin/Potsdam

Die Polizei hat erneut Räume der Hells Angels durchsucht – gleichzeitig in drei benachbarten Bundesländern. Rund 300 Beamte waren am Donnerstagabend in 16 Wohnungen in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie in Vereinsräumen in Potsdam im Einsatz.