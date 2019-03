Raumschiff „Crew Dragon“ soll zur Erde zurückkehren

Cape Canaveral

Nach rund einer Woche an der Internationalen Raumstation ISS soll die Raumkapsel „Crew Dragon“ des privaten US-Unternehmens SpaceX heute zur Erde zurückkehren. Die Kapsel soll bei dem unbemannten Testflug rund fünf Stunden durch die Atmosphäre fliegen und dann mithilfe von Fallschirmen im Atlantik landen. Dann sollen Schiffe den „Crew Dragon“ wieder an Land ziehen. Die Kapsel hatte am vergangenen Wochenende nach rund 27 Stunden Flugzeit an der ISS angedockt. Es war das erste Mal, dass ein privat gebauter und betriebener Crew-Transporter von amerikanischem Boden zur ISS flog.