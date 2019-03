Es war der erste Raketenalarm im Großraum Tel Aviv seit dem Gaza-Krieg 2014. Nach Medienberichten haben militante Palästinenser zwei Geschosse aus dem Gazastreifen abgefeuert.

