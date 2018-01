» Prinzessin Madeleine: Bei uns geht es zu wie bei Pippi Langstrumpf

Stockholm

Kunterbunt statt königlich: In der Familie von Schwedens Prinzessin Madeleine geht es manchmal zu wie bei Pippi Langstrumpf. Das hat die 35-Jährige in dem Rückblick „Das Jahr mit der Königsfamilie“ im schwedischen Fernsehen erzählt. „Leonore will auf allen Tischen sitzen“, sagte sie. Wenn sie ihre dreijährige Tochter ermahne, sage die bloß: „Pippi macht das.“ Die Heldin der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren stehe ganz oben auf der Liste der Lieblingsbücher. Im März erwartet sie ihr drittes Kind, das siebte Enkelkind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia.