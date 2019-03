Die großangelegte Suche mit hundert Polizisten nach der vermissten Berliner Schülerin brachte vergangene Woche kein Ergebnis. Nun brach die Mordkommission erneut nach Brandenburg auf. Dabei war das Technische Hilfswerk mit „Spezialtechnik“.

