Polizei sucht weiter mutmaßlichen Frauenmörder Ali S.

Düsseldorf

Vier Tage nach dem Mord an einer 36-jährigen Frau in Düsseldorf fahndet die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Täter Ali S.. Der 44-Jährige sei weiter auf Flucht, sagte ein Polizeisprecher. Der Kiosk-Mitarbeiter soll sein Opfer am Montagmorgen verfolgt, heimtückisch angegriffen und auf offener Straße erstochen haben. Als Tatmotiv kommt verschmähte Liebe in Betracht. Bislang gingen bei den Ermittlern zahlreiche Hinweise ein. Der Fall war am Mittwochabend auch Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.