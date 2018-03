Polizei stoppt Kurden-Demo in Köln

Protest gegen deutsche Panzer, die von der türkischen Armee angeblich gegen Kurden in Syrien eingesetzt werden. Foto: Rainer Jensen – dpa

Köln (dpa). Die Kölner Polizei hat eine kurdische Großdemonstration mit einem Protestzug am Samstag nach knapp fünf Stunden vorzeitig gestoppt und die Versammlung mit mehr als 20 000 Teilnehmern aufgelöst.

Protest gegen Erdogan: Kurden demonstrieren in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Foto: Marius Becker – dpa

Trotz mehrfacher Aufforderung seien in massiver Weise weiter verbotene Öcalan-Fahnen geschwenkt worden, begründete die Polizei ihre Entscheidung. Das Zeigen von Symbolen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und ihrem inhaftierten Anführer Abdullah Öcalan ist auch in Deutschland untersagt und strafbar.

Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien treibt in Köln protestierende Kurden auf die Straße. Foto: Marius Becker – dpa

Nach eklatanten Verstößen gegen Auflagen und Versammlungsrecht habe man die Demo beendet, sagte eine Sprecherin. Es sei kistenweise verbotenes Material sichergestellt worden. Zwei Teilnehmer, die vom Straßenrand aus immer wieder für Fahnen-Nachschub sorgten, wurden in Gewahrsam genommen. Mehr als 2000 Polizeibeamte auch aus Hessen und Niedersachsen waren im Einsatz, weil „erhebliches Konfliktpotenzial“ drohte.

«Erdogans Krieg stoppen» – tausende Kurden protestieren in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Foto: Marius Becker – dpa

Die Kurden waren aus dem ganzen Bundesgebiet gekommen, um gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien zu protestieren. Sie folgten damit einem Aufruf des kurdischen Dachverbands Nav-Dem, der laut Bundesverfassungsschutz der PKK nahe steht.

Berittene Polizisten bereiten sich in Köln auf den Start der Kurden-Demo gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien vor. Foto: Rainer Jensen – dpa

Rechtsbruch werde in Nordrhein-Westfalen nicht geduldet, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist das Signal von Köln.“ Das konsequente Einschreiten der Polizei sei korrekt gewesen. Dagegen kritisierte Linke-Bundeschefin Katja Kipping den Abbruch der Demo vor Journalisten in der Domstadt als „nicht verhältnismäßig“.

Ein Polizist kontrolliert in Köln die Fahnen auf der Lagerfläche eines Lieferwagens. Foto: Marius Becker – dpa

Die Kölner Polizei hatte den Protestzug nach rund 1,5 Kilometern bereits für rund eine Stunde zum Anhalten gebracht und dann mit Entschluss von 14.39 Uhr komplett beendet. Ein Sprecher sagte, man habe die aus ganz Deutschland angereisten Kurden zu ihren Bussen in der Nähe des Hauptbahnhofs begleitet. Aus einer größeren Gruppe heraus hätten einzelne Demonstranten Steine, Fahnen und Böller geworfen, es sei zu Rangeleien mit der Polizei gekommen, die Pfefferspray eingesetzt habe. Drei Wasserwerfer standen bereit.