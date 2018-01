» Polizei stellt Brandsatz im Finanzamt Hannover sicher

Hannover

In einem Finanzamtgebäude in Hannover ist ein selbstgebauter Brandsatz entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mitarbeiter den Gegenstand in einem Aktenraum bemerkt. Die Behörde rief daraufhin die Polizei und schickte einen Großteil der Angestellten nach Hause. Experten des LKA kamen zu dem Ergebnis, dass es sich um einen selbstgebauten Brandsatz handelte. Wie er genau beschaffen war und ob er eine Zündung hatte, wollte die Polizei wegen laufender Ermittlungen zunächst nicht sagen.