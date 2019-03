Welche Motive hatte der Schütze von Utrecht? Zuletzt war viel über eine Beziehungstat spekuliert worden. Doch nun gehen die Ermittler eher von einem terroristischen Motiv aus.

Utrecht (dpa). Einen Tag nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat die Polizei Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Dafür spreche unter anderem ein im Fluchtwagen gefundener Brief, teilte ...