Polens Verteidigungsminister: US-Truppen in Polen wichtig

Warschau/Washington (dpa) – Der polnische Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak sieht die geplante Stationierung von US-Soldaten in seinem Land als wichtiges Symbol.

US-Verteidigungsminister Panetta (r) begrüßt seinen Amtskollegen aus Polen, Tomasz Siemoniak.

Foto: Michael Reynolds – DPA

«Das ist ein kleiner Schritt, was die Größe (der US-Truppen) angeht, aber politisch und symbolisch wichtig», zitierten ihn polnische Medien am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Leon Panetta in Washington. Die Stationierung ist im Zusammenhang mit dem Aufbau des amerikanischen Raketenschutzschirms für Mitteleuropa geplant.

Die ersten US-Truppen sollen im Oktober oder November in Polen eintreffen, hieß es. Die rund 20 Soldaten soll für die Sicherheit der Stützpunkte und die Wartung der amerikanischen Kampfflugzeuge zuständig sein, die voraussichtlich im kommenden Jahr in Polen stationiert werden. Das Verteidigungssystem soll Mitteleuropa und Israel vor Kurz- und Mittelstreckenraketen schützen. Die ersten Anlagen sollen den Plänen zufolge im Jahr 2015 in Rumänien aufgebaut sein.