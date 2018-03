Physiker jubeln: Higgs-Teilchen – fast – nachgewiesen

Aus unserem Archiv

Genf/Berlin

Das jahrzehntelang gesuchte Higgs-Teilchen ist wahrscheinlich gefunden. Die Daten zeigten mit sehr hoher Signifikanz ein Teilchen bei 125 GeV (Giga-Elektronenvolt), berichteten Physiker am Mittwoch am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf.